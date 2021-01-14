Mavi Bulvarı'nda Batuhan A. ile Mahmut İ. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Batuhan A, bıçakla Mahmut İ'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Mahmut İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli Batuhan A'yı gözaltına aldı.
Adana'da bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı, durumu ağır
14.01.2021 - 23:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : adana,bıçaklı saldırı,
760022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760022.aspx
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