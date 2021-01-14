Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi Bulvarı'nda Batuhan A. ile Mahmut İ. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Batuhan A, bıçakla Mahmut İ'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Mahmut İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli Batuhan A'yı gözaltına aldı.