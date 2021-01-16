Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Cayvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mestan Karaca (88) evinde yüz üstü yere düşmüş olarak ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Samsun'da şüpheli ölüm
16.01.2021 - 23:18 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi evinde yüz üstü yere düşmüş halde ölü bulundu.
Etiketler : samsun,
760495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760495.aspx
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