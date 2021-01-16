Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Cayvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mestan Karaca (88) evinde yüz üstü yere düşmüş olarak ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.