Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstasyon Mahallesi'nde Y.A, karısı A.A. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesini önlemek isteyen kızları A.A'yı bir odaya kapatan Y.A, karısına bıçakla saldırdı.

Karısını boynundan, kolundan, başından ve kulaklarının arkasından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan Y.A. kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı 40 yaşındaki A.A. ile cama yumruk atması sonucu yaralandığı belirtilen kızı A.A, müdahale eden sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheli Y.A, gözaltına alındı.