Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pendik’te saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki bir belediyle otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü hemen otobüsü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Otobüste yolcuların bulunamaması ise olası bir facianın önüne geçti.