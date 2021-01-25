Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zati Çalışkan'ın (47) kullandığı 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı Çiftlikhat otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) yönetimindeki 31 VT 677 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü yaralanırken, araç içerisinde bulunan Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı.



Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Emine Özfidan yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.