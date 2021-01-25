Yalvaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Körküler köyünde ikamet eden vatandaşımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vaka sayılarının artması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi gereğince 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 10 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Köyde temmuz ayında da karantina uygulanmıştı.
Isparta’da bir köy ikinci kez karantinaya alındı
25.01.2021 - 23:20 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı.
Yalvaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Körküler köyünde ikamet eden vatandaşımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vaka sayılarının artması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi gereğince 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 10 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Etiketler : korona,
762684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762684.aspx
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