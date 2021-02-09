Alınan bilgiye göre, Asker Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Adana'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
09.02.2021 - 21:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler : yangın,antalya,haberler,
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