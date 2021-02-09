Alınan bilgiye göre, Asker Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.