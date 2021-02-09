Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Asker Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.