Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Doğanyurt istikametinden gelen Orhan Z'ye ait otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Yoldan geçenler durumu polise haber vardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları da arkadaşları da yaptıkları aramada bir türlü sürücüye ulaşılamadı. Sürücünün arkadaşı olduğunu söyleyen Ramazan Koparan, "Kazayı duyduk, hemen buraya geldik. Ancak yaptığımız aramalara rağmen maalesef arkadaşımıza henüz ulaşamadık. Olay yerine itfaiye de sağlık görevlileri de geldi, onlar da burada incelemede bulundu. Ulaşamayınca gittiler. Arabanın kontağı da üzerinde, ama arkadaşımız yok. Merak ediyoruz, inşallah başına bir şey gelmemiştir. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise çekici yardımıyla düşen aracı kaldırarak otoparka çektirdi.

Öte yandan yapılan araştırma sonucu sürücüye ulaşıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.