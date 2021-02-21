Beşiktaş Cengiz Topel Caddesi’nde bir otoparkta istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü
21.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Cengiz Topel Caddesi’nde bir otoparkta istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,
769299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769299.aspx
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