Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde Fatih Kaya'nın (39), kestiği ağaç üzerine devrildi. Kaya'nın yaralandığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen 3 çocuk babası Kaya, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gümüşhane'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
21.02.2021 - 23:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.
Etiketler : gümüşhane,ağaç,
769455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769455.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER