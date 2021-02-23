Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'te sıcak havaların başlaması ile birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Hemen her gün yılan gördüklerini belirten köy sakinleri, birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını kaydetti. Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Ahmet Yıldız, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Yıldız, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. İki gündür çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz'' dedi.