Covid-19 tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı Sivas’ta sonuçlar yüz güldürmeye devam ediyor. Sivas’ın yaklaşık 25 bin nüfuslu Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı güzel haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Kaymakam Sarı, söz konusu paylaşımında “Son hastamızın da bugün iyileşmesiyle Suşehri'nde hiç korona virüs vakası kalmamıştır. Tedbirlere devam, herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.
Sivas'ın 25 bin nüfuslu ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı
27.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı.
Covid-19 tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı Sivas’ta sonuçlar yüz güldürmeye devam ediyor. Sivas’ın yaklaşık 25 bin nüfuslu Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı güzel haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suşehri,
770842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770842.aspx
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