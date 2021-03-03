İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; ilimiz merkez Ambarlık köyünde 4 Mart 2021 tarihi saat 08.00’dan itibaren karantina uygulanmasına ve karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Rize'de bir köy karantina altına alındı
03.03.2021 - 19:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine Ambarlık köyünde karantina kararı alındı.
Etiketler : Rize,
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