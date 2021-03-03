Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; ilimiz merkez Ambarlık köyünde 4 Mart 2021 tarihi saat 08.00’dan itibaren karantina uygulanmasına ve karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.