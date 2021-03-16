Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor.
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor
16.03.2021 - 21:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege’de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.
Etiketler : Kuzey Ege,
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