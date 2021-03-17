Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Pakistan’ın Karaçi kentinde 100 yaşında bir kişiye korona virüs aşısı yapıldı. Israel Ahmed Meenai adlı yaşlı adam, Karaçi’de korona virüse karşı aşılanan en yaşlı kişi oldu. Kentte bulunan bir aşılama merkezinde aşının ilk dozunu alan Meeani’nin, sağlıklı yaşamın her yaşta önemsenmesi gerektiği yönünde örnek olduğu belirtildi.

Pakistanlı uzmanlar, korona virüs aşıları ücretsiz olarak sunulsa bile nüfusun yüzde 49'unun aşı olmaya isteksiz olduğunu açıkladı. İnsanların aşılara yönelik güvensizliğinin yanlış veya eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülüyor. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 600 binden fazla korona virüs vakası ve Covid-19 kaynaklı 13 bin 430 can kaybı kayıtlara geçti.