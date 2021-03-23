Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi’nin organize ettiği etkinlik kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hafta sonu ilçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, yaşlıların kapılarını çalıp evlerine misafir oldu. Samimi bir havada geçen görüşmelerde Çağırıcı, “Bizim en büyük mirasımız” dediği ulu çınarların öneri ve isteklerine de kulak verdi.

Her ay 400 yaşlının evine temizlik hizmeti verdiklerini söyleyen Çağırıcı bir de müjde verdi. Yaşlıların ikinci baharlarını yaşaması için Yaşlı Bakım Merkezi’ni yapacaklarını ifade eden Çağırıcı, “Projeyi hazırladık inşallah yakında hayata geçireceğiz. Büyüklerimiz bilgi, beceri ve hayat tecrübelerini burası aracılığıyla yeni nesle aktaracak. Ayrıca yaşlılarımız için bir rehabilitasyon merkezi hizmeti verecek” dedi.

Beş katlı olarak inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezi’nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bu proje sayesinde sosyal ilişkilerini zenginleştirecek olan yaşlılar, torunlarıyla birlikte ortak aktiviteler yaparak hem keyifli hem de faydalı paylaşımlarda bulunacak. İHA