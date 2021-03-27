Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Tarsus'a bağlı Dedeler mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı yakınlarında meydana geldi.

Boş bir arazida başı çamura batmış şekilde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu Jandarma ve Sağlık Ekiplerine iletti.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma yaşamını yitiren şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.