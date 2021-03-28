Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Sudenur B. bahçede oyun oynadığı esnada 10 metrelik su kuyusuna düştü. Çocuğun su kuyusuna düşmesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusuna düşen kü.ük çocuğu yaptıkları çalışma ile kurtardı. Su kuyusundan çıkarılan küçük çocuk, ambulansla Aydın’daki hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenildi.