Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bahar ayları geldi, evlerde tadilat başladı. Duvarın rengi, koltuğun şekli, perdenin tipi diye bakarken, çoğu zaman güvenliği unutuyoruz. İster kiralık olsun, ister kendi evimize taşınalım, yaptığımız ilk iş kapının kilidini değiştirmek ama, güvenlik uzmanları bunun yeterli olmadığını düşünüyor. Hele de teknolojinin kötü niyetli kişilere de yardım ettiğini düşündüğümüzde... İşte tam da bu nedenle Kale Kilit Satış Direktörü Semih Teker, evlerdeki güvenlik açığını tespit etmeye yarayacak 5 temel püf noktasını sıraladı:

1- Evet, kilit değişti ama kapı ne kadar sağlam ve güvenli? Çelik kapılarda güvenlik seviyesi 1 ila 6 arasında değişir. Sadece alışılmış yönde kilitler değil, çelik kapıyı dört bir yandan kilitleyen türler var. Eve özel üretim de çok önemli.

2- Alarm sistemi, siz yokken de evdeki gözünüz olabilir. İzinsiz girişlerin yanı sıra su baskınları, yangın ve benzeri acil durumlarda hızlı müdahaleye imkân verir.

3- Herkesin kendine göre değerlisi vardır. Maddi ya da manevi. Kaybettiğiniz ve çok sevdiğiniz birinin tek fotoğrafının bir su taşkınında yok olması ihtimali bile korkunç. Bu nedenle ev tipi bir kasa edinmekte yarar var.

4- Pencerelerin sadece içeriden kapanması yetmiyor. Dıştan da koruma sağlanmalı. Cam kırılma dedektörü bunlardan biri. Özellikle birden fazla pencereyi kontrol edebiliyor.