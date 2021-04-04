Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ahmet El Süleyman, 15 Kasım Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya iskele kurduğu sırada 6. kattan zemine düştü. Ağır yaralanan Süleyman 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.