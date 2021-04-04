Alınan bilgiye göre, Ahmet El Süleyman, 15 Kasım Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya iskele kurduğu sırada 6. kattan zemine düştü. Ağır yaralanan Süleyman 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hatay'da 6. katından düşen Suriyeli işçi öldü
04.04.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Hassa ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : hatay,işçi,iş kazası,haberler,
779883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779883.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER