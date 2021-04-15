Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Yüreğir'e bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, komşusuna iftara gitti. Bir süre sonra 1 aydır eve gelmeyen kocası Z.Ç. (36) kapıyı çaldı. Öfkeli şahıs, eşini komşunun bahçesinde öldüresiye dövdü, küfürler savurdu, tehdit etti. Kadının kızı, bu dehşet dolu anların videosunu sosyal medyada paylaştı. Ardından harekete geçen polis ekipleri, Z.Ç'yi gözaltına aldı.

"SENİ ÖLDÜRSEM 5 SENE HAPİS YATAR, ÇIKARIM"

Yaşanılanları gözyaşları içerisinde anlatan Amirabad "Kocam eve hep sarhoş geliyordu. Sürekli bizi dövüyordu. Bir aydır eve gelemiyordu. Bizim telefonlarımızı bile engelledi. Komşum iftara çağırdı. Yemek yerken kapıya geldi, 'Bir aydır neredesin? Çoluk çocuk aç. Sefil halde bıraktın bizi' dedim. Komşumuzun hamile olduğunu görünce 'Dışarı gel konuşalım' diye karşılık verdi. Dışarı çıktım ve beni dövmeye başladı. Kafamı duvarlara, yerlere vurdu. 'Senin gibi köpeği öldürsem sadece 5 sene hapis yatarım' diye tehditler savurdu" diye konuştu.

"BU MEZARA SENİ GÖMECEĞİM"

Kızının ve kendi hayatından endişe duyduğunu belirten Amirabad "Çok korkuyoruz. Evimizin bahçesine mezar kazdı, 'Seni gömeceğim. Sen yabancısın kimse seni bulamaz. Arkanda kimse yok' dedi. Koruma istiyoruz" ifadelerini kullandı.