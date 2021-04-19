Olay, geçtiğimiz gün iftara dakikalar kala kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 62. Sokakta bulunan tek katlı evde meydana gelmişti. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışmış ve öfkeli koca 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Rahmi Parlak, il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere "Pişmanım" diyen Parlak, tutuklandı.
Yemek kavgasında eşini öldürmüş adliyeye sevkinde “Pişmanım” demişti, tutuklandı
19.04.2021 - 13:01 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren Rahmi Parlak, tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,
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