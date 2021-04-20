Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.
Tuzla'da bir gemi karaya oturdu
20.04.2021 - 00:36 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.
Etiketler : Tuzla,
784022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784022.aspx
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