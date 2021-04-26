Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Markalar rahat, yalın ve aynı zamanda şık görünen koleksiyonlar hazırlamaya başladı. Zaman zaman sosyal medyada "Altı eşofman, üstü ceket" şeklinde komik yaklaşımlar olsa da, uzmanlar online toplantıda kendinizi daha verimli hissetmek ve odaklanabilmek için "pijama-ceket" kombinasyonunu pek tavsiye etmiyorlar. Yeni dönemde toplantı ekranını kapattığınızda üzerinizde kalsa da sizi rahatsız etmeyecek kadar rahat, toplantı ekranında kendinizi iyi hissettirecek kadar şık modeller tavsiye ediyor. Bunun için bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde rahat bir elbise çok yerinde olacak. Aynı zamanda elastik kumaşlı bir pantolon üzerine gömlek ve abartılı olmayan bir takı evde toplantı için şıklık getirecektir. Uzmanlar küçük bir takı ve hafif bir makyajı da toplantı için öneriyor.