Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüs vakalarını azaltmak için tam kapanmaya hazırlanırken Diyarbakır'da çocuklar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak süs havuzlarına koştu. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki tarihi Anzele suyu, koronavirüs tehdidine ve soğuk havaya rağmen çocukların oyun alanı oldu. Anzele Parkında çocuklar, sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya girdi, bazı çocuklar da Antalya plajlarındaymış gibi uzanıp güneşlendi.

Salgına ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna giren çocuklardan Murat Uruç, hava sıcak olduğundan dolayı yüzdüklerini ve koronavirüsün kendilerine bulaşmadığını iddia ederek, "Havalar çok sıcak, yüzerek serinliyoruz. Normal havuzlar hem paralı hem de yasaktan dolayı kapalı. Koronavirüs bize işlemiyor, korona olsaydık şimdiye kadar çoktan olurduk. Hiçbir belirtisi yok, su akıp gidiyor, bize bulaşmıyor" dedi.