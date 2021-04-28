Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Değirmen Sokakta meydana gelen olayda, Hüsnü Doğdu(87) iddiaya göre çöp tartışması yaşadığı komşusu Osman Avcı(90) ile tartıştı. Tartışma sonrası Hüsnü Doğdu, çöpü konteynıra dökmeye indiği esnada Osman Avcı pompalı tüfek ile 80 yıllık komşusuna ateş etti. Eşinin yaralandığını gören Zekiye Doğdu da saçmaların hedefi oldu. Yaşlı çiftin yaralandığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften durumu ağır olan Hüsnü Doğdu ambulans helikopter ile Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri cinayetin ardından kaçan Osman Avcı’nın yakalanması için çalışa başlattı.