Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 6 kişi, salgın belirtileri göstermesi sonrasında korona virüs testi yapıldı. Yapılan test sonuçları pozitif çıkan hükümlüler, kronik rahatsızlıklarından dolayı tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan hükümlülerden 1'inin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.