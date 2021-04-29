Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktürk, AA muhabirine, son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarların aşılarına başlanacağı müjdesini verdiğini anımsattı.

Konfederasyon olarak daha önce Sağlık Bakanlığına bu konuda başvurduklarını belirten Aktürk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteklerini duyduğunu ve aşılamanın yapılacağını söylediğini, bunun kendileri için güzel bir gelişme olduğunu" ifade etti.

Aktürk, "her gün mahallelerde hastaların, temaslıların evlerinden çıkıp çıkmadığını kontrol eden, ihtiyaçların karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan muhtarların risk altında olduğuna" işaret ederek, "Bize göre aşılama elzemdi ve doğru bir karar verildi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Zaten bugüne kadar hep çalışmalarımıza ve bize değer verdi." dedi.

Aşılamanın kısa sürede başlayacağını kaydeden Aktürk, "Kısa sürede altyapısı hazırlanıp aşılamaya başlanacaktır. Türkiye'de 50 bin 295 muhtarımız var ve hepsi aşılanacak inşallah." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşa yardımcı olmak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Aktürk, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma" döneminde muhtarların, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışacağını ifade etti.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Türkiye genelindeki 50 bin 285 muhtarın sahada aktif görev yaptığına dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"Vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında muhtarlarımız var güçleriyle çalışıyor. Aynı zamanda milletin isteklerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve çözümü konusunda da faaliyette bulunuyoruz. Pandemi döneminde vatandaşa yardımcı olmak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Tam kapanma başlıyor. Bir an önce bu hastalıktan kurtulmak için olması gerekliydi. Çünkü yarım tedavi yoktur, tam tedavi vardır. Eğer tam kapanma ile bunu başaracaksak elimizden geleni yapmalıyız. Vatandaşa ve devlete yardımcı olmak asli görevimiz. Tam kapanma döneminde de vatandaşla devlet arasında köprü olacağız."