Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan gördü. Korkuya kapılan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipleri, yılanı yakaladı. Sürüngen doğal yaşam alanına bırakıldı. Ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.