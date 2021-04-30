Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan gördü. Korkuya kapılan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipleri, yılanı yakaladı. Sürüngen doğal yaşam alanına bırakıldı. Ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Karabük'te bir apartman bahçesinde yılan yakalandı
30.04.2021 - 19:34 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.
Etiketler : Karabük,safranbolu,yılan,
786798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786798.aspx
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