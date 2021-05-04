Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşıyaka’da, bir evden 500 bin lira değerindeki ziynet eşyanın evdeki hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı alındı. Harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiple

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hizmetçinin davranışlarından şüphelendi. M.A. sorgulamasında iki arkadaşıyla beraber hırsızlık yaptığını itiraf etti.

ri, evde hizmetçilik yapan M.A.’nın ifadesine başvurdu. Şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini söz konusu kişi üzerine yoğunlaştırdı. Sorgulamalarda M.A, hırsızlığı arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Polis, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan ziynet eşyaları zanlıların adreslerinde ele geçirildi.