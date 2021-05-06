Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı.

Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.

Zeytinburnu’nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, o anlarda ortalığın toz dumana kaplandığı görüldü.

Zeytinburnu’nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada

İstanbul Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü