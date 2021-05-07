Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, söz konusu sıralı ışıkların Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada; “Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında Yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir. Böyle bir parlama bu gece (6 Mayıs 2021) yerel saat 22:05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir.

TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2500 m rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir.

Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır” ifadeleri yer aldı.

ROKET SANILDI



ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

Dün gece gökyüzünden görülen parlamalar, Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden olmuştu.

GÖRENLER TELEFONUNA SARILDI

Türkiye'nin pek çok noktasında gökyüzünde aynı anda görülen çok sayıda sıralı ışık merak uyandırdı. Esrarengiz sıralı ışıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın ardından ışık huzmelerinin, Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX’in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu ortaya çıktı.