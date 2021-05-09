Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinin 43. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cipiyle seyir halindeki Sibel Uzun aynı istikametteki H.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve 44 yaşındaki yolcu Şener Uzun olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanan O.U., B.U. ve G.G. hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.