Kaza, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinin 43. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cipiyle seyir halindeki Sibel Uzun aynı istikametteki H.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve 44 yaşındaki yolcu Şener Uzun olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanan O.U., B.U. ve G.G. hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza! Cip tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
09.05.2021 - 19:00 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tırın dorsesine cipin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : cip,tır,kaza,
788930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788930.aspx
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