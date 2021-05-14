Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler, İstanbul sahillerinde sürüyor. Sarıyer'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü denetim yapan ekipler, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşları tek tek uyararak belgelerini kontrol etti.

POLİSİ GÖRDÜLER, GİYİNEMEDEN KAÇTILAR

Sahilde denetimini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekiplerinin denize girenlere doğru ilerlermesi ile polisi gören vatandaşlar, kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı.

Ceza yazılmasını istemeyen vatandaşlar, denizden hızla çıkıp kıyafetlerini alıp kaçarken, ortaya çıkan ilginç görüntüler de kameraya yansıdı.