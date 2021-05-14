Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz (52) bir süredir kayıptı. Gündüz'e ulaşamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Arama çabaları nihayet sonuç verdi, fakat muhtar bulunduğunda çoktan hayatını kaybetmişti.

JANDARMANIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Gündüz’ü aramaya çıkan jandarma ekipleri Ürkütlü mevkiinde uçuruma devrilen traktörü fark edince AFAD ekipleri ile birlikte Ergün Gündüz’ün cansız bedenine ulaştı. Jandarma ve AFAD ekipleri Gündüz’ün cenazesini çıkardı. Cenaze Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.