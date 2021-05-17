Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'nda paraşütle atlama gerçekleştiren Muammer Yolcu (37), atladıktan kısa bir süre sonra olumsuz hava şartlarının da etkisiyle gözden kayboldu. Çevredekiler hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine; AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, Muammer Yolcu için adeta seferber oldu. Bir yandan arazi araçları ve ATV'lerle araziye girildi. Köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

KÖTÜ HABER 7 SAAT SONRA GELDİ

Saatlerdir haber alınamayan Yolcu'dan kötü haber 7 saat sonra geldi. Muammer Yolcu’nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaşıldı. İlk belirlemelere göre; Yolcu’nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı açıklandı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinden gelecek iyi haberi bekleyen acılı eş ve yakınları kötü haberi alınca adeta yıkıldı. Yolcu'nun eşi gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi. Muammer Yolcu’nun cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.