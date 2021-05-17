Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta meydana gelen olayda boşanmak üzere olan çocukların babaları tartıştı. Ev basmayla başlayan kavga dünürlerden birinin ölümü ile son buldu.



Eşi evi terk edince çılgına döndü

Gençlerin kavgası babaları bitirdi! Biri toprağa girdi diğeri ise ceza evine. Ne olduysa genç kadının ayrılmak istemesinden sonra evi terk etmesi ile başladı. Babası Murat Geçer ile eşinin babası Yaşar L.’nin (45) evine giden şahıs, evin önünde iddialara göre küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı. Ne uğradığına şaşıran kızın babası ise gördüğü manzara karşısında çılgına dönüp eline aldığı bıçakla kendini sokağa atınca katil oldu. Ağır yaralanan Murat Geçer kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Oğlanın babası Yaşar L. ise gözaltına alındı.

