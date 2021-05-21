Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kayseri-Ankara kara yolu Kırşehir şehirler arası otobüs terminalinin ilerisinde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 06 ZJU 63 plakalı otomobil, Özbağ beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek dehşet saçtı. Önce A.Ş. idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı o esnada E.F. yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi.



Korkunç kazada 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı

Korkunç kazada, S.K. ve A.Ş. isimli şahıslar olay yerinde can verdi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen M.K., ve İ.U. ise tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.