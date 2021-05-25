Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Şanlıurfa'da gerçekleşti. Zekiye T. (33), 1 yıl önce Suriye uyruklu Kasım adlı kişi ile evlendikten sonra hamile kaldı. Tarım işçiliği ile uğraşan Zekiye T., 8 aylık hamile olduğu süreçte tarlada çalışırken sancılanarak kendi başına doğum yapmak durumunda kaldı. İddiaya göre, bebek ölü doğdu ve zanlı bebeği evde saklamaya başladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir süre sonra yakınlarıyla birlikte tarım işçisi olarak tarlalarda çalışmak üzere Konya'nın Ereğli ilçesine giden kadının evden ayrılmasının akabinde gerçek ortaya çıktı. Bebeğin evde bulunması üzerine Zekiye T. hakkında Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Zekiye T'nin Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesi'nde çadırlarda kaldığı ve tarım işçisi olarak çalıştığı bilgisinin alınmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ekiplerinin çalışmaları neticesinde Zekiye T. yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zekiye T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.