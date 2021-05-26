Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İbrahim K.(57), çapa yapmak için kullandığı tarım aracının bıçaklarına kapıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
İbrahim K.’nın cesedi incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Korkunç! Tarlada feci şekilde hayıtını kaybetti
26.05.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkunç kaza! Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çapa yapan tarım aracı ile tarla sürerken bıçaklara kendisini kaptırması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.
Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İbrahim K.(57), çapa yapmak için kullandığı tarım aracının bıçaklarına kapıldı.
Etiketler : tarla,kaza,
791190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791190.aspx
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