Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İbrahim K.(57), çapa yapmak için kullandığı tarım aracının bıçaklarına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

İbrahim K.’nın cesedi incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

