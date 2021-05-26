Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arı zehri, apiterafi ve alternatif tıp dallarında önemli bir yere sahip. Gramı 500 TL üzerinde satışa sunulan bu zehir, Türkiye'de pilot olarak uygulamaya konulan 26 il arasındaki Adıyaman'da üretilmeye başlandı. 2020 yılı sonunda GAP Kalkınma İdaresine Başkanlığına Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan Sağlık İçin Arı Zehri isimli proje kabul edildi. Proje kapsamında 20 arı üreticisinin her birine 16 adet arılı kovan, 10'lu arı zehri toplama aparatı, oto buzdolabı ve zehir muhafaza şişelerinden dağıtıldı. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak ve arı üreticilerinin katılımı ile arı zehri üretim eğitimi verildi.

EKSİ 18 DERECEDE 5 YIL BOYUNCA MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR

Eğitimin ardından ilk arı zehri üretimi gerçekleştirildi. Kovanlara bırakılan elektrikli camı gelen ve sokmak isteyen arılar zehirlerine bu camın üzerine bırakıyor. Yarım saatlik beklemenin sonunda bu cam aparatlar kovandan alınarak üzerindeki arı zehirleri şişeleniyor. Haftada bir defa yapılan bu işlemden elde edilen arı zehirleri oto buzdolabında eksi 18 derece 5 yıl boyunca muhafaza edilebildiği öğrenildi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman'da arı zehri üretimi başladığını belirterek, apiterapi denilen arı ürünleriyle insanların tedavi edilebildiğini, tedavi içerisinde bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri bulunduğunu ve Türkiye'de de GETAP yani geleneksel ve tamamlayıcı alternatif tıp kapsamında arı zehri tedavisi kabul edildiğini ve uygulamaya geçildiğini ifade etti.

Ülkede pilot olarak belirlenen 26 il içerisinde yer alan Adıyaman'da arı zehri üretimi yaparak, elde edilen arı zehrini gerek apiterapide kullanılmak amacıyla, gerekse de ilaç ve kozmetik sanayine ham madde üretmiş olacaklarını söyleyen Öztokmak, "Burada 20 kişilik model bir grup ile üretime başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman'da arı zehri üretimi bu proje ile yapılmış olacak. Bu projenin model olacağını ve sonrasında da Güneydoğu'daki bütün illerde arı zehrinin üretilmesini hedefliyoruz” dedi.

Arı Üreticisi Zeynel Kizir ise bundan, bal üretiminin yanında arı zehri üreteceklerini belirterek, artıksonra arı zehri üreteceklerini. muaffak olmaları durumunda; arı zehri, arı sütü, arı ekmeği, polen, propolis, bunlara da geçecekelerini söyleyerek, yetkililerden çok büyük destek gördüklerini, kendilerininde bu emeği boşa çıkarmak istemediklerini dile getirdi. .