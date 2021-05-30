Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Özdilek kavşağında meydana geldi.

10 KİLOMETRE KOVALAMACA

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde devriye gezen motosikletli Yunus Timleri, bir otomobilin, kendilerini görünce geri geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.

Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu kıstırıp yakaladı.

POMPALI TÜFEK VE SİLAH

Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö’nün izin belgeleri olmadan sokağa çıktıkları belirlendi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.

Kovalamaca sonucu yakalandı, 'Dişimi bulun' dedi

"DİŞİM DÜŞTÜ, DİŞİMİ BULUN"

Sürücü Emre R.Y.'nin, "Dişim düştü, dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor" demesi dikkat çekerken, Cem E.Ç. isimli şahıs, "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun.” diyerek şoför arkadaşını suçladı.

DİŞ BULUNDU

Bu 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Yapılan aramada, sürücünün düşen dişi polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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