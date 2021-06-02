Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay yıkıldı. Yer olmadığı için de servet değeri taşıyan balıklar yerlerde kaldı. Yaklaşık 200 ila 300 ton arası mumya balıkları olduğunu belirten balıkçı Kenan Balcı, “Buraya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üniversiteden hocalarımız akın ediyordu.Her gün binlerce kişi ziyaret ediyor, onlara denizlerimizdeki balıkları gösteriyorduk. İmamoğlu’nun talimatıyla Beylikdüzü Belediyesi müzeyi yıktıktan sonra binlerce balık şu anda yerlerde” diye konuştu.

"BİZDEN BU ŞEKİLDE İNTİKAM ALIYORLAR"

“Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık. Yeşil alanın imara açılmasını engelledik” diye devam eden Balcı, “Şimdi de bizden bu şekilden intikam alıyorlar. Burada da kendi ellerimle diktiğim yaklaşık 160 ağaç vardı. Onları da söktüler. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaca bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeki balıkların bugünkü değerinin 15 ila 20 milyon lira olduğunu söyleyen Kenan Balcı, “Bu balıklar mumyalanmış. Gelecek beş bin yıl sonra da bu balıklar olacak. Torunlarımızın torunları görecek. Bu müzeyi yaparken 50 yıldır devletimizden, halkımızdan kimseden bir lira talep etmedik. Sadece mumyalama işlemleri bile 2-3 milyon lira tutuyor. Müzenin bütün işlemleri Balıkçı Kenan tarafından yapılmıştır. Bu zamana kadar da ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur’ şeklinde konuştu.

Manevi değeri yüksek olan bu ürünlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nden ücretsiz müzeye yıkım skandalı Beylikdüzü’nde bulunan ve vatandaşlara ücretsiz ulaşım hakkı tanınan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından ‘izinsiz belediye alanı işgali’ iddiasıyla yıkıldı.