Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat'ta 26 Mayıs gecesi otellerin kapalı olması nedeniyle park halinde bulunan 3 otobüsün kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı.

Sabah görevlinin otobüslerin çalışmaması üzerine yaptığı kontrolde kabloların kesildiğini görmesi üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

YARIM İŞİ TAMAMLADILAR

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelileri belirlemeye çalıştı. Asayiş ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 28 Mayıs sabahı otobüslerin kablolarını tamir için gelen usta,otobüslerden birinin yarım kesilen kablosunun da tamamen kesilmiş olduğunu gördü.

HIRSIZ 2 KARDEŞ ÇIKTI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin bir araçla geldiğini belirledi.

Aracı bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Baran K. ve kardeşi Murat K.’yı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı.

KABLO 100 TL, ARAÇLARIN TAMİRİ 20 BİN TL

Şüphelilerin otobüslerden kesmek suretiyle çaldıkları kablonun hurda değerinin en fazla 100 lira olduğu belirtilirken, otobüslerin kablolarını tamir edecek ustanın sadece Bursa’da olduğu, 3 otobüsün masrafının 15-20 bin lirayı bulacağı, oteller açıldığı için otobüslerin çalışamamasının zararı daha da artırdığı bildirildi.

86 bin TL değerinde kablo çalan 2 şahıs tutuklandı Giresun’un Çanakçı ilçesinde 86 bin TL değerinde telefon kablosu çalan 2 şahıs tutuklandı.

Hırsızlar köyün telefon kablolarını çaldı öğrenciler mağdur oldu Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çampınar köyünde bulunan telefon direklerinden 20 metre kablo çalındı. Çampınar köyü muhtarı Zafer Beyhan, kablo hırsızları köyümüze dadandı. Son bir ayda 2'inci olay bu. Hırsızlar toplamda beş kez köyün yüzlerce metre telefon kablosunu çaldı" dedi.