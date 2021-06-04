Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokak ortasında karşılaştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şahıs, aynı silahla daha sonra başına ateş etti.

Olay yerinde öldü

Husumetlisini ağır yaralayan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Husumetlisi yaşıyor

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan şahıs, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acı kaza: 10 yaşındaki çocuk tırın altında kalarak öldü Uşak'ta, seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücünün yan koltuğunda oturan 10 yaşındaki oğlu feci şekilde hayatını kaybetti.

Komşuların kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var Niğde'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga eden komşulardan 1'ı oldu, 5'i yaralandı.