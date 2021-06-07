Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet dolu anlar yaşandı. Bir sürücü, hafif ticari aracıyla ters şeritten girdi. Şahıs, yol kenarına çekip durması yerine diğer araçların üzerine hızlı ilerlerdi. Ne olduğunu anlamayan sürücüler, kaza yapmamak için aracın geldiği şeridi boşalttı. Yolu birbirine katan şahıs ise kendisine çalınan kornalara aldırış etmedi. Bu korku dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Ters yöne giren tır, motokuryeye çarptı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan tır ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Ters yöne girdi, hayatından oldu: 1 ölü 3 yaralı Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erdoğan duyurdu! Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. etabının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.