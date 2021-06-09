Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde, Esenyurt Örnek Mahallesi 1970 Sokak'ta gerçekleşti.

İddialara göre, bir binanın bodrum katında oturan ve sürekli çevre sakinleriyle tartışma yaşayan bir kadın, evdeki evcil hayvanlarını ve özel eşyalarını aldıktan sonra evini yaktı.

Yangının başlamasından sonra kadın, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yangının büyümesiyle komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu kontrol altına alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'BIRAKIN YANSIN' DEDİ VE GİTTİ

Durumu fark edip ve yangına müdahale eden bir çevre sakini, “Dışarıdan sesler geldi. Komşularında aşağıda olduğunu görünce bende aşağı indim. Baktık ev yanıyor, içeriden bir kadın ise evcil hayvanlarını almış çıkıyor. Kadına ev yanıyor diye seslenildi kadın ise ‘Bırakın yansın’ diyerek arkasına bakmadan gitti. Zaten kadının bildiğimiz kadarıyla bazı sıkıntıları vardı. Bizde içeriden ses geldiği için eve girmeye çalıştık fakat giremedik içeride birisi var mı bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Başka bir vatandaş ise, “Bir kadın elinde içi dolu iki çantayla binadan çıktı. Arkasından baktık kadının, hiç eve dönüp bakmadan uzaklaştı, yangın umurunda olmadı. Sonra dedeler ki yangın var. Bizde bütün zillere basarak insanları uyandırdık ve dışarı çıkmasını sağladık. Sonra evde birinin olduğundan şüphelenerek aşağı bodrum kata indim ve kapıyı kırmaya çalıştım fakat kıramadım. Sonra yetkililer geldi olaya müdahale etti” diye konuştu.

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