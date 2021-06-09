Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.

ARACIN İÇİNDE KALDI

Alevler içindeki otomobilde kalan talihsiz adam şans eseri kapıyı kısa sürede açarak araçtan inmeyi başardı.

Muhammet B. panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca hızla müdahale etti.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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