Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı, geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı buluyordu.



KİLOSU BİN LİRA

Bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira olan Kenger sakızı, 836 lira olan çeyrek altını geçti. Sakızın toplanmasının güç olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

İbrahim Güler, kenger sakızının birçok faydası olduğunu ve yurt dışına da gönderdikleri belirterek, “Genelde şifalı ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor. Yurt dışından şehir dışından da talep oluyor. Merkezde de çok çiğneyenler var. Diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara bire bir. Damak rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları ve ağız içinde çıkan yaralara iyi geliyor. Salgıladığı nemli suyu çok şifalı. Çok faydası var. Yine mideye çok faydası var mide dostu bir sakızdır. Onun salgıladığı su mideye güzel bir sindirim, güzel bir rahatlatma meydana getiriyor. Bilindik en önemli şifaları bunlar. Geçmişten beridir vatandaşlarımız kullandığı için sakızın tecrübe edilmiş en büyük özelliklerinden biri de mikrop ve bakteri barındırmadığı için insanlarımız gayet doğal bir şekilde tüketiyorlar’’ dedi.

1 AY ÇİĞNENEBİLİYOR

Güler, sakızın 1 ay boyunca çiğnenebildiğini ve kilo fiyatının bin lira olduğunu söyleyerek, “Bu kenger sakızı kaldır at bir sakız değil. 15-20 gün 1 ay bile çiğneyenler var. Biraz koku geldiği zaman atacaksınız. Bu sakızın yapımı Haziran ayının içerisinde tam sıcaklar başladığı zaman başlar. Fiyatları geçen yıl bin liraya kadar çıkmıştı. Pandemiden dolayı yapım azaldı. Kilo fiyatı şuan altınla yarışıyor. Tane olarak 3-4 liraya veriyoruz büyüklüğüne göre. Satışlarımız da güzel’’ ifadelerini kullandı.



Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 700 liradan satılıyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında mide ağrısı ve kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.

Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 20 yıldır kenger sakızı satan Şeyh Hamit Kul, “Bu sakızı, şifasını ve faydasını bilen çiğniyor” dedi.

