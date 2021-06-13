Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Konya'da meydana geldi. Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu market sahibi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, dünür olduğu iddia edilen şüpheli Orhan Ç., markete gelerek ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan (36) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı Orhan Ç.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Zanlının yakalanması için çok sayıda ekibin gönderildiği mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda Orhan Ç, düzenlenen operasyonla olaydan saatler sonra yakalandı.Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri gece boyu sürdü. Orhan Ç.’nin elinde silahla yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülerde, elinde silahıyla markete giren şüphelinin içerde kilere ateş açması ve bir kişiyi kovalaması yer alıyor.

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